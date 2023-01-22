«الأرصاد» تكشف موعد تأثير المرتفع السيبيري على مصر.. «وصل السعودية»

ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية تشهده كافة الأنحاء خلال الأيام القليلة الماضية، يبدو خارجًا عن المألوف خاصة وأنّنا في شهر يناير ذروة فصل الشتاء والمعروف بالإنخفاضات المتتالية في درجات الحرارة، أرجعت هيئة الأرصاد الجوية أسبابه إلى تقدم المرتفع السيبيري إلى شرق أوروبا وشمال المملكة العربية السعودية، ويبقى التساؤل متى سيصل إلى مصر؟

متى يصل المرتفع السيبيري إلى مصر؟

وتقول الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ امتداد المرتفع السيبيري على شرق أوروبا حجب تأثر البلاد بالمنخفضات الجوية التي تحدث في أوروبا، كما أنّ تأثيره على شمال المملكة العربية السعودية ساعد في امتداد منخفض البحر الأحمر الذي أثر علينا بكتل هوائية دافئة نهارًا ورياح جنوبية شرقية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد لـ«الوطن»، إنّ البلاد تتأثر حاليًا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس والإحساس بارتفاع درجة الحرارة، إذ يبعد المرتفع نحو 5 أو 6 كيلومترات عن سطح الأرض ويعمل كقبة حرارية أو مظلة يحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان في طبقات قريبة من السطح.

استمرار تكوّن الشبورة المائية

ويتزامن مع المرتفع الجوي، امتداد لكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وبعض المناطق من شرق جمهورية مصر العربية تكون دافئة في درجة حرارتها وتساعد أيضًا على حالة الاستقرار التي نمر بها ومن أهم أسباب تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

أما المرتفع السيبيري، تقول عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع أن يصل إلى مصر خلال الأيام المقبلة خاصة مع نهاية شهر يناير الجاري ومطلع فبراير، تتأثر معها البلاد بانخفاض في درجات الحرارة، بسبب الكتل الهوائية المنخفضة في درجات حرارتها، التي عادة ما تصاحب المرتفع السيبيري.