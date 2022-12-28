موعد المرتفع السيبيري وتأثر مصر به.. هل تصل درجات الحرارة إلى سالب 40؟

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ المرتفع السيبيري دائما ما يؤثر على مصر في منتصف شهر يناير، لافتة إلى أن هذا المنخفض يأتي في فصل الشتاء فقط، ويجعلنا نتأثر بكتل هوائية باردة مثلما يحدث في المنخفض القبرصي أو المرتفع الأزوري.

وقالت منار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المذاع عبر فضائية «TEN»، إن المرتفع السيبيري يأتي من مناطق شديدة البرودة تصل فيها درجات الحرارة إلى سالب 40 أو 50، ولكن لن نصل إلى تلك الدرجات في مصر.

ما هو المرتفع السيبيري؟

وأوضحت منار، أن المرتفع السيبيري هو عبارة عن كتلة ضخمة من الهواء البارد تتجمع فوق منطقة سيبيريا شمال شرق أوراسيا، نتيجة التبريد السطحى الشديد.

موعد نشاط المرتفع السيبيري

وأضافت «غانم»، أن المرتفع السيبيري ينشط في مصر خلال ديسمبر ويستمر لشهر يناير، وتكون درجات الحرارة به في فترات الليل 2 أو 3 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 28-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12.

درجات الحرارة الخميس 29-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 13.

درجات الحرارة السبت 31-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12.