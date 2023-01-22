«الخارجية»: نحتفل في 2023 بمرور 100 عام على تعيين أول سفير مصري بإيطاليا

قال وزير الخارجية، إنّه ناقش مع وزير خارجية إيطاليا، الموارد الموجودة بدول شرق المتوسط وكيفية الاستفادة المشتركة من الموارد القائمة، حيث تعد مصر مركزا لشرق المتوسط في مجال الطاقة والغاز، لافتا إلى أنّ هذا العام يشهد الاحتفال بمرور 100 عام على تعيين أول سفير لمصر في إيطاليا، وهي مناسبة نأمل أن نستفيد منها على مستوى الرأي العام للبلدين.

وأوضح وزير الخارجية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، أنّ اللقاء تناول الرغبة بمزيد من التنسيق والتشاور، حيث كان هناك توافق بمجالات عديدة ورؤية مشتركة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة ومقاومة الإرهاب والقضاء عليه وقضية الهجرة غير الشرعية.

وأضاف وزير الخارجية، أنّ مصر تتطلع لمزيد من العمل الثنائي مع إيطاليا، ومصر تقدر أنّ إيطاليا هي الشريك الأول ضمن دول الاتحاد الأوروبي تجاريا واقتصاديا مع مصر، ومصر ترى بالتعاون مع إيطاليا فرصة لدعم جهود مصر التنموية واستمرارها على خطط التنمية والاصلاح الاقتصادي الضرورية للاضطلاع بدور مصر في المنطقة، وفي إطار علاقتها مع شركائها الدوليين وخاصة شركائها بالمتوسط وعلى رأسهم إيطاليا.