«بيطري الشرقية»: الكشف على 3 آلاف رأس ماشية في قافلة مجانية بمركز ههيا

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن مديرية الطب البيطري بالشرقية نظمت قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان، في قرية كفر حمودة بمركز ههيا، بالاشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية.

فحص وعلاج الماشية بالمجان

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قامت بفحص وعلاج 318 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و300 رأس ماشية لعلاج حالات الجراحة والتنفسيةـ وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 145 رأس ماشـية، و274 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش 486 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 566 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وفحص وعلاج 934 طائرا و22 رأس ماشية تم ترقيمها وتسجيلها.

لقاءات إرشادية لزيادة الوعي

وتابع مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

وعلى هامش القافلة تم عقد لقاء بين مدير المديرية وعدد من مربي الثروة الحيوانية للمستفيدين بالقافلة لمناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري، وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية للوصول إلى غذاء صحي وآمن.