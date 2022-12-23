«بيطري الشرقية» ينظم ورشة عن إعادة تدوير المخلفات والجلود

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان، لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة.

تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

إعادة تدوير المخلفات

وفي هذا الإطار، نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية ورشة عمل بعنوان إدارة المخلفات والجلود، لمناقشة جهود المديرية في إعادة تدوير المخلفات وإنتاج جلود ذات جودة عالية بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية.

بدأت فعاليات الورشه بكلمة اللواء إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أوضح فيها أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لإنشاء وإحلال وتجديد المجازر الحكومية لتواكب المجازر العالمية في المواصفات لتقديم منتج جيد للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن الورشة تعمل على نقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة بالتعريف بإعادة تدوير المخلفات وإنتاج جلود ذات جودة عالية تنفيذا لمبادرة اتحضر للأخضر، ومنها الكوكر لإعادة تدوير مخلفات الثروة الحيوانية والسمكية وإجراءات سحب عينات دورية وإرسالها إلى معهد بحوث صحة الحيوان بالزقازيق.

فحص عينات أعلاف

كما يتم سحب عينات من رسائل إضافات الأعلاف وأكل القطط والكلاب وأي منتج من أصل حيواني الواردة عن طريق الجمارك لفحصها معمليا، وكذلك معاينة وإصدار تراخيص مصانع الأحشاء الداخلية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والثروة الحيوانية.

كما ألقت الدكتورة دعاء السيد، مدير إدارة المخلفات والجلود، محاضرة عن دور المديرية لإعادة تدوير المخلفات وإنتاج جلود ذات جودة عالية، وذلك من خلال إدارة المخلفات والجلود بأقسامها (المخلفات الحيوانية - تراخيص السلاخين - فحص وتصنيف الجلود) والرقابة على إعادة تدوير المخلفات من أصل حيواني وتصنيف الجلود (ثقيلة - متوسطة - خفيفة - تالفة).