«بيطري الشرقية» يحصن 600 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشددا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة، للوقاية من مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع.

التحصين ضد التهاب الحمى القلاعية والوادي المتصدع

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي التهاب الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع، التي بدأت أعمالها في 19 نوفمبر 2022، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 607 ألف و910 رأس ماشية، ما بين تحصين 306 ألف و 223 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و301 ألف و687 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل 15678 رأس ماشية، مشيرا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع .

جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى

وقال إنه تم عقد 850 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى، لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيرا على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم، للتحصين وترقيم الحيوانات والتى بلغ عددها 850 لجنة متابعة لتيسير العمل وتذليل العقبات، مشيدا بإقبال المواطنين على الحملة، نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.