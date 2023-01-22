«الضرائب»: منظومة توحيد ضريبة الأجور تحقق العدالة بين العاملين

قال مختار وفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنّ منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تعد من أهم مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، ويأتي تطبيقها استكمالا لتنفيذ استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، مشيرًا إلى أنّ تنفيذ هذه المنظومة من شأنه توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور لجميع الموظفين بالقطاعات المختلفة (الحكومة، القطاع العام، قطاع الاعمال العام، الهيئات الاقتصادية، القطاع الخاص)، وكذلك ضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.

التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية

وأضاف أنّ مصلحة الضرائب المصرية أطلقت التشغيل التجريبي لهذه المنظومة على عدد من الشركات اعتبارا من يوم 15 ديسمبر 2022، تمهيدا ليشمل تطبيقها باقي الشركات في كافة أنحاء الجمهورية، موضحًا أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تهدف إلى التخفيف من المخاطر، والتكاليف التشغيلية، والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيا.

الحد من فروق الفحص الضريبي

وتابع أنّ المنظومة تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول، وتحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي، قائلًا إنّ المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة بما يُسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنّه يمكن للممولين الإطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services، للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.