«الضرائب»: إرسال 47 مليون إيصال إلى منظومة الإيصال الإلكتروني

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة أن المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني سيتم بدء تطبيقها في 15 يناير 2023، لافتًا إلى أنّ إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة بلغ حتى الآن أكثر من 47 مليون إيصال.

الإيصال الإلكتروني امتداد لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وأضاف رضا عبدالقادر، أنّ منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، مشيرًا إلى أنّ منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

ضرورة الالتزام بالانضمام للمنظومة

وأشار مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنّ المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها، مطالبًا ممولي المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال بضرورة الالتزام بالانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.

وأكد بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني على 2000 ممول / مكلف، اعتبارًا من 15 يناير الجاري، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالى : https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

يُمكِّن الضرائب من متابعة التعاملات التجارية

وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات من خلال أجهزة مراقبة حركة المبيعات (POS) .

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه يمكن للممولين الملزمين بالمرحل الأولى و الثانية والثالثة من منظومة الإيصال الإلكتروني، والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم 289 لسنة 2022، والقرار رقم 345 لسنة 2022، والقرار رقم 588 لسنة 2022، إرسال استفساراتهم على eReceipt.hd@eta.gov.eg، مضيفًا أنه كذلك يمكنهم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.