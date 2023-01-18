«الضرائب» تخصص سيارات متنقلة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

بدأت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية حملتها الخاصة بإطلاق سيارات متنقلة بهدف تقديم الدعم الفني للممولين وتيسير إجراءات التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، اليوم الأربعاء.

حملات السيارات للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن مصلحة الضرائب، فإنَّ حملة السيارات ستجوب كامل محافظات الجمهورية، فيما ستتواجد اليوم الأربعاء وغداً الخميس 18 و19 يناير الحالي، داخل 4 محافظات كمرحلة أولى زهي محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والجيزة، من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءاً.

محافظات تتوفر بها السيارات المتنقلة للمنظومة

وبالنسبة للمناطق الجغرافية التي ستتواجد فيها السيارات التابعة للمصلحة للتسجيل بـ منظومة الفاتورة الإلكترونية داخل الـ 4 محافظات، بحسب البيان؛

-منطقة «المنشية»، مسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية.

- منطقة التوثيق النموذجي خلف «الحصري» بمحافظة الجيزة.

- مدينة بنها، كورنيش النيل أمام مبنى المحافظة، بمحافظة القليوبية.

وداخل محافظة القاهرة، هناك منطقتين للسيارات.

-مبنى الخزانة والذي حدد له اليوم الأربعاء.

- 1173 عمارات «أغا خان» بجوار مطعم «الشبراوي»، غداً الخميس.