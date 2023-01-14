تشكيل لجنة لحل نزاع بين «الضرائب» وجامعة عين شمس حول قيمة ضريبة كسب العمل

شهدت محكمة مجلس الدولة نزاعاً بين مصلحة الضرائب وجامعة عين شمس وذلك لمطالبة الضرائب الجامعة بضريبة كسب العمل على حساب الانتساب بكلية الحقوق، وأخطرت مصلحة الضرائب كلية الحقوق بجامعة عين شمس بربط ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها «كسب العمل» على حساب الانتساب بالكلية عن الفترة من عام 2010 حتى عام 2015 بنسبة قطعية 20% بإجمالي 10 ملايين و55 ألف جنيه، فطعنت الكلية على هذا الربط، وأُحيل طعنها إلى لجنة الطعن الضريبي المختصة، وقُيد برقم 432 لسنة 2017، وبتاريخ 3 أكتوبر 2018 أصدرت اللجنة قرارها بتخفيض مقدار الضريبة.

عدم صحة قرار اللجنة

وتبين لـ جامعة عين شمس عدم صحة قرار اللجنة لسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة عن عامي 2010 و2011 بالتقادم الخمسي، كما أن اللجنة حسبت الضريبة بنسبة 15% على جميع العاملين بالكلية دون مراعاة فروق الدخل بينهم، ودون مراعاة وجود عاملين مؤقتين تحت حد الإعفاء، فضلًا عن أنَّه لم تُخصم المبالغ التي أدتها الكلية عن هذا الحساب -الانتساب- من مبلغ الضريبة المُطالب به، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.‏

تشكيل لجنة

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أستاذ متخصص بقسم المحاسبة بكلية التجارة بجامعة حلوان يختاره عميد الكلية، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على أوراق النزاع، وتكليف أيّ من طرفيه بتقديم ما يلزم من المستندات- تحديد وعاء ضريبة كسب العمل للخاضعين لحساب الانتساب بكلية الحقوق بجامعة عين شمس عن الفترة من عام 2010 حتى عام 2015، وبيان أُسس وعناصر حساب فروق الضريبة المتنازع عليها، ومدى مراعاتها التدرج في أساسي المرتب في الدرجة المالية الواحدة من عدمه، وتحديد قيمة تلك الفروق، والفترة المقررة عنها، ومدى مطابقتها لحساب الشرائح المقررة قانونًا، وقيمة ما تمّ سداده منها، وجملة المتبقي دون سداد.