رئيس الأولمبياد الخاص لقناة الحياة: 75% من ذوي الإعاقة عائلات بسيطة

قال المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، إن 75% من قطاع ذوي الإعاقة من العائلات البسيطة، التي قدرتها على الاهتمام بذوي الإعاقة ليست عالية.

وأضاف «محمود»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة قناة الحياة: «لدينا مشكلات كثيرة لذوي الإعاقة من الناحية الصحية، فصاحب الإعاقة الذهنية يكون عنده مشكلات صحية لا يستطيع التعبير عنها، فلابد أن يفحص من قبل طبيب كل سنة على الأقل لعلاج أي مرض يظهر عليه».

وتابع: «معظم هذه الأسر غير قادرة على عمل هذا الكشف الطبي، والصندوق يستطيع أن يساعد هذه الأسر في الكشف الطبي، وهو من أهم الاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة، لأنهم بالفعل لديهم مشكلات صحية، كما أن الأطراف الصناعية أصبح سعرها مرتفع، وكل الأسر لا تستطيع توفير أطراف صناعية، والتي وصلت إلى أرقام خرافية».

واستطرد: «المجتمع المدني يساعد وإحنا بنساعد لكن هذا الصندوق مهما نساعد كمجتمع مدني لا نستطيع أن نغطي كل الجمهورية والأعداد الكبيرة».