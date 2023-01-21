تنشيط السياحة وأزمة الدروس الخصوصية على جدول أعمال جلسات «الشيوخ»

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلساته العامة هذا الأسبوع، التي تبدأ غدا، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء، في حضور المختصين من الحكومة. ويخصص المجلس جلسته البرلمانية، غدا الأحد، لمناقشة تعظيم الإيرادات السياحية، ويتضمن طلب المناقشة العامة الأول المقدم من النائبة هبة شاروبيم و20 عضواً، استيضاح سياسة الحكومة بشأن خطـة وزارة السياحة لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح.

تحسين الوضع السياحي بمصر

يناقش مجلس الشيوخ، طلب المناقشة الثاني والمقدم من النائبة ريهام عفيفي و20 عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي بمصر، خاصة في موسم الشتاء، في ظل المتغيرات الدولية التي يجب استغلالها.

ويناقش المجلس فى جلسته العامة، الاثنين، 3 طلبات مناقشة عامة، الأول حول أحوال التعليم في مصر، مقدم من النائب نبيـل دعبس و20 عضـواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشـأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية فـي إطار رؤية الجمهورية الجديدة.

ويتضمن طلب المناقشة العامة الثاني مقدم من النائب عـاطف علـم الـدين، و20 عضـواً، استيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن هـجـرة الطـالـب والمـدرس للمدرسـة طـوال الـعـام الدراسـي، مـن أجـل الدروس الخصوصية.

التحاق أطفال التوحد بالمدارس

ويشتمل طلب المناقشة الثالث المقدم من النائبـة دينا هـلالي و20 عضواً، سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.