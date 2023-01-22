محافظ كفر الشيخ: إنشاء مبنى للطوارئ والعناية بمستشفى الصدر

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال تطوير مستشفى الصدر، وإنشاء عناية جديدة، ومبنى للطوارئ والعيادات، وأشعة مقطعية، وخزان أكسجين جديد سعة 11 ألف لتر، إضافة لرفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى من مياه شرب، وصرف صحي، وخزانات.

تطوير مستشفيات كفر الشيخ

وذكر المحافظ في بيان له، أن الأعمال الجارية بمستشفى الصدر بكفر الشيخ تأتي ضمن أعمال التطوير التي يشهدها مستشفيات كفر الشيخ ومنها مستشفى الصدر والحميات، وإنشاء عدد من المستشفيات جار العمل بها.

المنظومة الصحية تحظى باهتمام الرئيس السيسي

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما شهدته المنظومة الطبية خلال الـ9 سنوات لم تشهده المحافظة من قبل، سواء بإنشاء مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، وبينها مستشفى بلطيم النموذجي، ومستشفى قلين المركزي، ومستشفى البرلس المركزي، ومستشفى سيدي غازي المركزي، إضافة لإنشاء مركز الأورام، ومستشفى الكلى التي سيتم إنشائها ليكون تابعا لمستشفى كفر الشيخ العام، إضافة للمستشفيات الجاري إنشائها بمدن الرياض وبيلا الحامول»، وما تشهده مدينة كفر الشيخ من تطوير كبير لمستشفى الصدر والحميات.