محافظ كفر الشيخ: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 - 2023 للشهادة الإعدادية، بمدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية، للاطمئنان على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات، وذلك بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

توافر سُبل الراحة للطلاب

واطمئن المحافظ، خلال جولته على توافر كافة سُبل الراحة للطلاب، والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات، حفاظاً على تركيز الطلاب، مؤكداً ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

واستمع محافظ كفر الشيخ لتقييم الطلاب لمستوى امتحان مادة العلوم، لافتاً أنه قد روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية والتي لا تتعدى 20 طالباً داخل كل لجنة فرعية، وذلك للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

كما حرص المحافظ، على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس، موجهاً برفع أي مخلفات أولًا بأول، وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات، لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس، لتوفير سُبل الراحة، والبيئة المناسبة للطلاب.

غرف عمليات لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، بالتنسيق مع غرف عمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس، والعمل على حل أي معوقات قد تواجه الطلاب.

ومن جانبه، أوضح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري، وتحقيق التباعد بين الطلاب، مع المتابعة الدورية لسير العملية الامتحانية لإزالة أي معوقات، منوهاً أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول 62 ألفا و985 طالبا وطالبة داخل 334 لجنة.