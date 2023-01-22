وزير الآثار: نحتاج تعديل تشريعي لمواجهة التحرش ضد السياح

طالب أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بضرورة إعداد تعديل تشريعي لمواجهة التحرش.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التى خصصت، اليوم، لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمة من النائبتين هبة شاوربيم وربهام عفيفي: «يجب مواجهة حالات التحرش التي يتعرض لها السياح».

تجربة السائح الفرد

و طالب وزير السياحة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بضرورة الاهتمام بالسائح الفرد، وقال: «لابد من تغيير تجربة السائح الفرد في الخروج من المطار، وأن يكون لديه تجربة آمنة ونظيفة و بلا مشكلات».

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال طلبي مناقشة عامة بشأن ملف السياحة، للجنة الثقافة والسياحة والإعلام، لدراسة الطلبين.

المنتج السياحي المصري

أكد أحمد عيسى وزير السياحة و الآثار، أن الدراسات أثبتت وجود 272 مليون سائح محتمل يرغبون في المنتج السياحي المصري جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ منهم 11% يرغبون في السياحة الثقافية و الترفيهية، و16% يحبذون السياحة الثقافية و15% منهم يرغبون في سياحة المغامرة و6% يفضلون سياحة الاستجمام بخلاف 5% يفضلون السياحة مع عائلاتهم.