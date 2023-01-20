وزير السياحة يبحث مع شركات إسبانية سبل زيادة أعداد الوافدين للمقاصد المصرية

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجموعة من اللقاءات مع المسئولين عن شركات متخصصة في مجال الأنشطة الترفيهية، على هامش مشاركته بمعرض الفيتور السياحي بالعاصمة الإسبانية مدريد، لاستعراض فرص الاستثمار في مصر.

وشرح الوزير خطة الوزارة لتحسين تجربة السائح في مصر وتطوير جودة الخدمات المقدمة له وخاصة مختلف الخدمات الترفيهية التي تجذب السائحين، لافتاً إلى أن ذلك أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لتنمية السياحة في مصر.

سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا لمصر

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اليوم، إن وزير السياحة عقد لقاءات مع شركات السياحة الإسبانية لمناقشة سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإسبانية، وخاصة في ظل أهمية السوق الإسبانية التي تعد من الأسواق السياحية الرئيسية للمقصد السياحي المصري لافتة إلى أن تلك اللقاءات حضرتها يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

مناقشات حول آلية تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة

وأوضحت الوزارة أن وزير السياحة والآثار عقد منذ الأربعاء الماضي وحتى اليوم الجمعة خلال مشاركته بمعرض الفيتور السياحى مجموعة من اللقاءات الرسمية منها لقاء وزيرة الدولة للسياحة بإسبانيا، ووزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، كما عقد بعض اللقاءات المهنية مع مسئولي الشركات السياحية في إسبانيا وعدد من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية في إسبانيا وأوروبا، بالإضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي بعض كبري وسائل الإعلام الإسبانية.

وأضافت الوزارة أن تلك اللقاءات شهدت العديد من المناقشات التي دارت حول آلية تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة بين مصر وتلك الدول.

يشار إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أكد خلال مشاركته بالمعرض أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة تتراوح من 25 إلى 30%سنويا.