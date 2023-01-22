وزير السياحة: نستهدف جذب 30 مليون صيني لزيارة مصر

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، أنّ هناك توجهًا لجذب السياحة الصينية لمصر، لاسيما أن هناك اتجاها جاذب للسائحين لاستكشاف السياحة الثقافية في مصر، لافتا إلى أن ما يقارب 30 مليون صيني يتوقون لزيارة القاهرة.

جهود لدعم السياحة

وعرض وزير السياحة والأثار عددا من الأرقام الخاصة بالسياحة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة طلبي مناقشة من النائبتين هبة شاورييم وريهام عفيفي حول استراتيجية دعم السياحة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وتابع الوزير: «السياحة في مصر تقوم على 1200 فندق و1300 مطعم سياحي و500 نادي غوص و12 ألف مرشد سياحي وكذلك 2200 شركة سياحية»، لافتا إلى وجود 130 موقعًا أثريًا و31 متحفًا متاح زيارتها للسياح الأجانب، وهناك جهود تجري مع وزارة الطيران لدعم السياحة المصرية.

القطاع الخاص

وأضاف: «القطاع الخاص هو المستفيد الأول من جهود الدولة في هذا الملف، وخلال السنوات الخمس الماضية كان لدينا حرص على زيادة عدد الغرف السياحية في مصر، لاسيما وأن أحد اهم معوقات الاستثمار السياحي عدم وجود خطة لتوزيع الغرف السياحية على مستوى محافظات مصر، فعدد الغرف السياحية في الأقصر وأسوان لا يتخطى 7 آلاف غرفة وهو لا يكفي لجذب سائحين جدد».