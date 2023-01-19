وزير السياحة: نستهدف زيادة أعداد الوفود الأجنبية بنسبة من 25 إلى 30% سنويا

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تستهدف تحقيق زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنوياً، وأضاف خلال اللقاءات التي عقدها بمعرض «الفيتور السياحي»، في إسبانيا المقام خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير الجاري، أن مصر تعمل حاليا على زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها من السوق الإسبانية كون إسبانيا من الدول الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر.

تطور هائل في البنية التحتية بمصر

وأشار وزير السياحة إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تطورا هائلا في البنية التحتية وهو ما يخدم صناعة السياحة بشكل كبير، وتابع: «هناك العديد من المشروعات المتعلقة بالسياحة التي أنجزتها الدولة المصرية مثل مدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة»، لافتا إلى أن تلك المشروعات تساعد في زيادة فرص الاستثمار في مختلف المجالات.

إسبانيا أكثر الدول إرسالا للسياح إلى الأقصر

ومن جهته قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن المشاركة المصرية بمعرض فيتور السياحي المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد هام جدا خاصة أن إسبانيا احتلت المركز الأول في إرسال السياح إلى الأقصر وأسوان خلال عام 2022، لافتا إلى أن القطاع السياحي يستهدف تحقيق زيادة في أعداد السياح الوافدين من اسبانيا إلى مصر خلال العام الجاري.

وأضاف لـ «الوطن»، أن القطاع السياحي الحكومي والخاص يستهدف أيضا من خلال المشاركة بالمعرض جذب أكبر عدد من سياح الدول الناطقة بالإسبانية إلى جانب سياح أمريكا اللاتينية حيث يعد المعرض أكبر تجمع لشركات السياحة الناطقة باللغة الإسبانية، موضحا أن الجناح المصري بالمعرض مبهر للغاية وغالبية العارضين المصريين من شركات سياحة وفنادق يروجون لنمط السياحة الأثرية والثقافية التي يهواها السياح الإسبان والناطقين بالإسبانية.

يشار إلى أن الجناح المصري المشارك بالمعرض تبلغ مساحته نحو 297 مترا مربعا ويشارك به 32 فندقا وشركة سياحية بالإضافة إلى شركة طيران «آير كايرو».