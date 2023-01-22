موعد امتحانات «الترم الثاني 2023» في الجامعات.. يونيو المقبل

شدّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني والالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس بشأن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ان موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات سيكون خلال شهر يونيو المقبل ووفقا للوائح العمل المنظمة للكليات، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في 11 فبراير 2023، على ان تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، منوها إلى أن الجامعات المختلفة منتظمة في أعمالها دون تعطيل أو تغيير في الخريطة.

الجامعات تبدأ استعداداتها لأعمال الفصل الدراسي الثاني

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجامعات ستبدأ الأسبوع المقبل تجهيزاتها لأعمال الفصل الدراسي الثاني 2023 مع الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أنه لا يوجد تغيير أو تعديل في الخريطة وأن الجامعات ملتزمة بالضوابط المتعلقة بالمناهج والتيرم الثاني وكذلك مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أن قرارات الأعلى للجامعات تسري على كافة الكليات القطاع الحكومي و الخاص.