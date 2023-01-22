التعليم العالي: تقديم 285 منحة لطلاب جامعة الملك سليمان خلال 2022-2023

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات الأهلية الدولية أحدث النُظم العالمية، وتقديم برامج دراسية بينية مُتميزة، والاستفادة من الإمكانات والتجهيزات المتميزة للورش والمعامل المزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية لتأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، وكذلك التأكيد على تنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة وتشجيع الطلاب على المُشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الجامعات لصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

إنشاء مركزًا للتحول الرقمي بالمقر الرئيسي للجامعة

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022-2023.

وأشار إلى إنشاء مركزًا للتحول الرقمي بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الطور، بهدف تحليل البيانات الخاصة بالجامعة والبيانات ذات الصلة لاستخلاص المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، واستخراج التقارير الاحصائية لدعم العمليات الأكاديمية والإدارية، وذلك باستخدام نظم الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الجامعة شاركت في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27 الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وشاركت الجامعة في مسابقة التحدي الأخضر للاستدامة Green Challenge من خلال التعاون مع شركة Schneider Electric العالمية، وتقدم طلاب الجامعة بعدد من المشروعات البحثية التطبيقية التي تخدم محافظة جنوب سيناء، وفاز طلاب الجامعة بثلاثة جوائز لتميز مشروعاتهم، وحضر حفل إعلان النتائج وتوزيع الجوائز الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، موضحًا أنه تم تشغيل الفندق التعليمي بمشاركة طلاب الجامعة لاستقبال ضيوف الجامعة خلال فترة المؤتمر، وشارك أكثر من 2000 طالب من طلاب الجامعة في الفاعليات التي تم تنظيمها خلال المؤتمر، كما شاركت الكليات بورش عمل ومحاضرات بالمنطقة الخضراء.

وأوضح «حسين»، أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة الرعاية الصحية لإثراء الخدمات الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وتدريب طلاب كليتي الطب والتمريض بمستشفيات جنوب سيناء التابعة للهيئة، ودعم الهيئة بالخبراء المُتميزين من أعضاء هيئة التدريس، كما وقعت الجامعة بروتوكول تعاون مع منظمة السياحة العربية؛ بهدف تقديم برامج تدريبية في مجال السياحة والضيافة وإدارة الفنادق والمنتجعات والفاعليات، واستقبلت الجامعة وفدًا رفيع المستوى من جامعة IMC كريمس بدولة النمسا، لبحث التقدم في تنفيذ العقد المُبرم بين الجامعتين، لطرح برنامج مزدوج الدرجة العلمية في مجال إدارة الفنادق والمنتجعات، كما استقبلت الجامعة وفدًا من كلية الطب البيطري بجامعة تينيسي الأمريكية لبحث سُبل التعاون المُشترك بين كليتي الطب البيطري بالجامعتين، فضلًا عن تنظيم كلية الطب مؤتمرًا أونلاين، حول التعليم الطبي الدولي بالتعاون مع رابطة التعليم الطبي في أوروبا AMEE .

إجراء التحليلات اللازمة لكافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

وقدمت الجامعة 285 منحة دراسية متنوعة لطلابها خلال العام الجامعي 2022-2023 وذلك في إطار القواعد التي وضعتها وزارة التعليم العالي، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن كاهل أولياء أمور الطلاب، حيث تم تقديم منح دراسية على هيئة تخفيضات في المصروفات الدراسية بنسبة تتراوح بين 25% و50% في بعض التخصصات الاستراتيجية التي يحتاجها سوق العمل، كما تم تخفيض قيمة السكن الجامعي بنسبة 50%.

ونظمت كليتا الطب والتمريض فعاليات اليوم العالمي لمرض السكر بالتعاون مع مستشفى الزهراء، حيث تم الكشف وإجراء التحليلات اللازمة لكافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما تم تدريب طلاب مجال العلوم الإدارية للحصول على شهادة دولية مُعتمدة Bloomberg Market Concept - BMC.

وفي إطار استكمال المقومات المادية للجامعة، جهزت الجامعة قاعتين متكاملتين لإجراء الاختبارات الإلكترونية سعة 200 مقعد لكل قاعة بفرع الجامعة بمدينة الطور، كما تم الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمركز المحاكاة الطبي؛ لتدريب طلاب كليتي الطب والتمريض بفرع الجامعة بمدينة الطور، وكذلك استكملت الجامعة نظم المُحاكاة والمنشآت اللازمة لاستقبال الحيوانات الخاصة بالجانب التطبيقي لدراسة الطب البيطري.

ونظمت كلية الطب البيطري قوافل علاجية، كما تم تنفيذ تدريب لطلاب السياحة والضيافة بعدة فنادق بمدينة شرم الشيخ، فضلًا عن تدريب طلاب برنامج الزراعات الصحراوية بمعهد بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر، وتدريب طلاب التمريض بمستشفى الزهراء، وتدريب طلاب الهندسة بمصانع الهيئة العربية للتصنيع، وتدريب طلاب العلوم بشركة سيناء للمنجنيز، بالإضافة إلى تنظيم دورات رياضية وترفيهية في كرة القدم على مستوى فروع الجامعة.