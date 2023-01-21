الفنان عادل كرم يعلن وفاة والدته ويكشف موعد ومكان الجنازة

أعلن الفنان والإعلامي اللبناني عادل كرم، وفاة والدته أنطوانيت إلياس الجبيلي، اليوم السبت، وذلك عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

موعد ومكان جنازة والدة عادل كرم

وكشف عادل كرم عن موعد ومكان جنازة والدته في منشوره: «يجري الاحتفال بالصلاة لراحة نفسها، الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الأحد، في كنيسة كاتدرائية مار جرجس وسط بيروت، وتواري الثرى في مدافن العائلة في رأس النبع».

وأضاف: «تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويومي الاثنين والثلاثاء في صالون كاتدرائية مار جرجس وسط بيروت، ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساء».

آخر أعمال عادل كرم

يذكر أن آخر أعمال الفنان والإعلامي اللبناني عادل كرم، مشاركته في بطولة مسلسل «المتهمة» أمام الفنانة التونسية درة، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.