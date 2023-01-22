أحدث ظهور لـ جورج وسوف بعد وفاة نجله «وديع»

يعيش الفنان جورج وسوف حالة من الحزن الشديد بعد وفاة نجله «وديع» الذي رحل عن عالمنا نتيجة تأثره بوعكة صحية شديدة.

الظهور الأول لـ جورج وسوف

وظهر الفنان جورج وسوف للمرة الأولى في صورة مع الفنان بدرية طلبة، في أحد الفنادق بالرياض، ونشرت بدرية طلبة الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

حالة جورج وسوف بعد وفاة نجله

ولا زال الفنان جورج وسوف يعاني من حالة نفسية سيئة بعد وفاة نجله، لدرجة أنه فكر في الاعتزال، بحسب تصريحات الكاتبة الصحفية اللبنانية هنادي عيسي التي أكدت أن جورج وسوف ينوع اعتزال الفن بسبب وفاة نجله «وديع» لأنه لن يتحمل سماع لقب «أبووديع»، وهو الأمر الذي نفته مديرة أعماله مايا مطر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، مؤكدة أن أبو وديع يعيش حالة من الحزن الكبير جراء فقدان نجله.

واستقبل جثمان نجل الفنان جورج وسوف عند دفنه، عدد كبير من أقاربه ومحبيه، واستقبلوه بالهتاف والمفرقعات والزغاريد والهتاف بـ أبو وديع، وحرص الجميع على تقديم العزاء لـ وسوف وأولاده حاتم وجورج.