الفنان شريف حافظ يُشارك في معرض الكتاب برواية «الزبال»

يُشارك الفنان شريف حافظ، في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تنطلق خلال الفترة من 25 يناير، حتى 6 فبراير 2023، برواية جديدة تحمل اسم «الزبال»، والصادرة عن دار «ديير» للنشر والتوزيع.

وقال شريف حافظ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنّ هذه الرواية تحمل أفكارًا جديدة ظل يعمل عليها منذ 3 سنوات تقريبًا، مؤكدًا «حدوتة ملهاش علاقة بأي حدث أو تريند حصل مؤخرًا عشان الاسم ميتفهمش غلط».

تفاصيل الرواية الثالثة لـ شريف حافظ

وأوضح شريف حافظ، أنه سيتواجد في معرض الكتاب، خلال أيامه الأولى والأخيرة من الدورة المُرتقبة، لتنظيم أكثر من حفل توقيع، ومُشاركة الجمهور الاحتفال بالرواية الجديدة، والتي تُعد الثالثة له في مسيرته الأدبية بعد روايتي «إهداء إبليس» و«أسياد الرهان».

ودوَّن شريف حافظ، على غلاف روايته، «إلى من أنحني بكيانه لأجلي، سأكتب وأبوح»، متابعًا «عرفت فلان؟.. آه عرفته.. شفت زبالته؟.. لا.. تبقى متعرفوش».

شريف حافظ يُشارك في رمضان 2023.. بـ«سلطان مصر»

ويُشارك شريف حافظ، في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، من خلال مسلسل «سلطان مصر» الذي يُعد أولى التجارب الإخراجية لـ خالد يوسف في مجال الدراما التليفزيونية، ويُشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وحسين فهمي وهالة صدقي وآخرين.