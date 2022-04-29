شريف حافظ بعد مسلسل راجعين يا هوى: اختياري في دور الشرير فرحني

قال الفنان شريف حافظ، إن مسلسل راجعين يا هوى مأخوذ من المسلسل الإذاعي للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، لافتا أن المخرج محمد سلامة عندما طلب منه الاشتراك في المسلسل قال له إنه سيؤدي دور شخصية شريرة.

سعيد باشتراكي في راجعين يا هوى

وأضاف شريف حافظ، خلال لقاء ببرنامج «دراما مصر»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلاميتان نهى درويش ولما جبريل، اليوم الخميس، «قالي فيه دور شرير ووحش، ودي حاجة شجعته وأسعدتني إنه حط في دماغه إنه يجيبني في الدور ده».

وعن الصعوبات التي واجهته خلال تأدية الدور، أوضح شريف حافظ أن الصعوبة تكمن في أنه لأول مرة يؤدي مثل هذا الدور الشرير: «أول مشهد كان صعب بالنسبة ليا جدا، كنت لسة بقدم، فكنت بقول رد فعل المخرج هيبقى عامل إزاي».

وعلق على ردود أفعال الجمهور حول دوره في مسلسل راجعين يا هوى قائلا: «أنا أول مرة في حياتي اتشتم بكمية الشتايم اللي اتشتمتها، محلصش قبل كدة والناس اتأثروا بالدور وشخصية عمرو أبو الهنا».

الشخصية اللي قدمته كانت متدلعة وهي صغيرة

وتابع: «الشخصية اللي قدمتها من الواضح أنها وهي صغيرة كانت شخصية مدلعة، وكل اللي عاوزه بياخده ومامته مدلعاه، ولما بيغلط مش بيتحاسب أوي، ولما كبر معندهوش جزء الأدب، وإنه يعمل اللي عاوزه في الوقت اللي عاوزه وياخد اللي عاوزه بالطريقة اللي هو شايفها، ملهوش حد ربط».

وتمنى الاشتراك في أعمال فنية مقبلة تكون مختلفة عن الشخصية التي قدمها في مسلسل راجعين يا هوى حتى يكون هناك تنويع في الأدوار التي يقدمها، «نفسي بعد ما نطلع من الشخصية دي، اللي الناس كلها كرهتها واتغاظت منها، أعمل دور أعيط الناس عليا».