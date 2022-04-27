خالد النبوي يضرب شريف حافظ في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25

نال مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25 اهتمام عشاق المسلسلات الرمضانية، لمشاهدة الحلقة الجديدة من العمل الدرامي الذي يسيطر على محركات البحث عبر موقع «جوجل» الشهير، بمجرد عرضه.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 25، مواجهة مثيرة بين الفنان خالد النبوي صاحب دور «بليغ» مع شريف حافظ، شقيق الفنانة سلمى أبو ضيف، صاحب دور عمرو أبو الهنا، بعد الفيديو الفاضح للأخيرة.

وأبدت الفنانة أنوشكا صاحبة دور «شريفة» غضبها في البداية من مقطع الفيديو الفاضح، لدرجة دفعتها إلى تمنيها الموت قبل رؤية ابنتها في ذلك الوضع غير الأخلاقي.

خالد النبوي يضرب شقيق سلمى أبو ضيف

وقام «بليغ» بتحذير الجميع من توجيه اللوم إلى سلمى أبو ضيف أو التعدي عليها بالضرب، الأمر الذي رفضه شقيقها ساخرًا منه بكلمات «ابتدينا الفلسفة، اخربها أكتر يا عمي»، ما دفع «بليغ» إلى ضربه بالقلم على وجهه.