الاحتفال بالفائزين بجوائز «كشاف المترجمين» في معرض الكتاب 2023

تضم الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام العديد من الفاعليات الثقافية والفنية، فضلا عن عرض إصدارات الناشرين من 53 دولة، كما تحتفي الدورة بالعديد من المناسبات الثقافية والجوائز.

وقالت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، في تصريح لـ «الوطن»، إنّ المركز يحتفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بالفائزين بجوائز الترجمة، والتي أطلقت بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بعنوان: «كشاف المترجمين لترجمة الإبداع القصصي» من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، في إطار عمل المركز القومي للترجمة على اكتشاف العناصر الشبابية المتميزة في الترجمة في مختلف محافظات مصر.

مسابقة «كشاف المترجمين»

وشملت مسابقة الترجمة من 12 لغة هي الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الإيطالية، الصينية، الروسية، الكورية، التركية، السواحيلية، الأردية، الفارسية، إلى اللغة العربية.

وفاز بجوائز المسابقة، حسب ما أعلنه المركز مؤخرا كل من:

1- اللغة الأردية:

‎ابتسام ياسر إبراهيم البنداري، دينا جمال سعد أحمد، رنا نبيل إبراهيم علي.

‎ 2- اللغة الإسبانية:

سعفان عامر سعفان محمد، علي إبراهيم أبو الفتوح أحمد، محمد أحمد محيى محمد حسين، محمد مسعد سعيد طنطاوي مهدي، ندا محروس صابر علي.

‎3- اللغة الألمانية:

‎دينا مصطفى محمد بحيري.

‎ 4- اللغة الإنجليزية:

‎بشرى أحمد مصطفى أنيس، رنا مجدي مصطفى أبو حليمة، مايكل نادر يعقوب جرجس يعقوب، مصطفى البكري إبراهيم البكري، مها محمد عبد اللطيف محمد، مينا مجدي مبارك عبد الملاك، ‎نورهان فاروق محمد عبد الوهاب.

‎ 5- اللغة الإيطالية:

‎شريف محمد عبد المقصود عبد المطلب، نورهان مصطفى عبد الحميد علي، ياسمين أحمد علي محمد.

‎6- اللغة التركية:

عبير أحمد علي أحمد.

‎ 7- اللغة السواحيلية:

محمد يسري محمد موسى

‎ 8- اللغة الصينية:

‎أسماء مصطفى السيد عيطة، إيريني حنا شكري حنا، ريهام سمير سعيد إبراهيم.

‎ ‎9- اللغة الفارسية: ‎إيمان مجدي حمدي عبد المنعم، حسن أيمن حسن حسين قاسم.

‎ 10- اللغة الفرنسية:‎ليلى أحمد السيد.

‎ 11- اللغة الكورية:رانيا عبد الله سيد عبد الكريم‎