تشييع جثمان «خمسيني» توفى ساجدا أثناء صلاة العصر بسوهاج

شيع المئات من أهالي مركز طما شمال سوهاج، جثمان خمسيني من أهالي القرية، بعدما توفى ساجدًا أثناء أداء صلاة العصر، وسط حالة من الحزن والبكاء.

وشارك في تشييع الجنازة المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة لها، وسط صراخ ونحيب بالبكاء والصراخ على الفقيد.

وقال «محمد خالد» أحد أبناء القرية، إن المتوفى كان يدعى «عبد الباسط راشد عبد الجليل»، وافته المنية وهو يصلي العصر داخل المسجد، وكان دائما يتمنى هذه الخاتمة.

وأضاف «خالد»، أن المتوفى كان محبا للجميع وله سمعة حسنة، وكان صوامًا قوامًا، يحب الخير بشوش الوجه، وكان دائم التواجد ومشاركة أهالي القرية في المناسبات المختلفة.

وأشار «جمال علي»، إلى أن المتوفي كان مداومًا على الصلوات، وكان ودودًا وبارًا بالأخرين، ومحب لصلة الرحام.