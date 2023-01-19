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وفاة مهندس أثناء سجوده في صلاة الفجر بقنا.. حسن الخاتمة

كتب:

رجب آدم
02:39 م | الخميس 19 يناير 2023
وفاة مهندس في قنا وهو ساجد أثناء صلاة الفجر

وفاة مهندس في قنا وهو ساجد أثناء صلاة الفجر

شيع المئات من أهالي مدينة فرشوط شمال محافظة قنا، جثمان مهندس توفي أثناء السجود بصلاة الفجر اليوم الخميس، وتم دفنه في مقابر العائلة بزمام المدينة، وسط حالة من الحزن خيمت على ألمدينة وأقارب والمقربين والأصدقاء للمهندس الشاب.

وفاة مهندس وهو ساجد في قنا 

وحسب أهالي مدينة فرشوط، شمال محافظة قنا فإن المهندس، هشام القاضي محمد، 33 سنة، توفي بشكل مفاجئ أثناء سجوده في صلاة الفجر اليوم الخميس داخل مسجد قريب من منزله بالمدينة.

حزن في المنيا على الشاب الساجد

وقال إسماعيل أحمد أحد أقارب المهندس هشام القاضي: «حسن الخاتمة كان بانتظاره لأنه كان يتمتع بحسم الخلق والطيبة والسيرة العطرة بين الجميع، وكان مداوما على الصلوات والحرص على أدائها في وقتها».

وأضاف أن والديه تتقطع قلوبهما نظرا لفراق ابنهما المهندس هشام، حيث إنهما منذ خبر وفاته وهم في حالة بكاء شديد عليه.

 

 

 

 

 

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