دعاء حسن الخاتمة.. «اللهم ارزقني الموت وأنا ساجد لك يا أرحم الراحمين»

يتمنى الجميع أن يرزقوا بحسن الخاتمة، وتكون اللحظات الأخيرة من حياتهم على طاعة الله، أو عمل صالح، لينالوا خير الجزاء.

وفيما يلي، نقدم دعاء حسن الخاتمة، وفق ما ذكرته دار الإفتاء المصرية:

دعاء حسن الخاتمة

«اللهم ارزقني حسن الخاتمة اللهم ارزقني الموت وأنا ساجد لك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتني عند سؤال الملكين اللهم أجعل قبري روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا، اللهم أني أعوذ بك من فتن الدنيا، اللهم أني أعوذ بك من فتن الدنيا، اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم واجعل الدائرة عليهم اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشفي مرضانا ومرضا المسليمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة».

ويمكن ترديد دعاء «اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله ما علمت منه، وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا».

دعاء التحصين من موت الفجأة

ويمكن لتحصين من موت الفجأة من خلال ترديد«لا إله إّلا الله الجليل الجبّار، لا إله إلّا الله الواحد القهّار، لا إله إلا الله الكريم الستّار، لا إله إلّا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له مسلمون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له عابدون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له قانتون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له صابرون، لا إله إلّا الله محمّد رسول الله، اللهمّ إليك فوّضت أمري وعليك توكّلت يا أرحم الرّاحمين».

أو دعاء «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك»، رواه مسلم.