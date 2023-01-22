شروط قرض العمل الحر للعاطلين دون كفيل في السعودية.. تعرف عليها

يقدم بنك التنمية الاجتماعية السعودي، قرض العمل الحر للعاطلين دون كفيل، حيث يعتبر ضمن القروض التي يتم منحها في المملكة العربية السعودية بهدف تحسين المستوى المعيشي للأفراد، إضافة إلى زيادة دخلهم الشهري عبر مساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم الخاصة.

شروط قرض العمل الحر للعاطلين دون كفيل في المملكة العربية السعودية

تتمثل شروط قرض العمل الحر للعاطلين دون كفيل في المملكة العربية السعودية، وفقًا للبوابة المخصصة للتقديم على القرض، فيما يلي:

- يجب على المستفيد من قرض العمل الحر للعاطلين أن يتمتع بالجنسية السعودية.

- لا يجب أن يقل عمر المستفيد من القرض عن 18 عاما، و لا يجب أن يزيد عن 60 عاما.

- الدخل الشهري لا يجب أن يزيد عن 14000 ريال سعودي.

- يجب تسديد كافة أقساط قرض العمل الحر في فترة لا تتجاوز 40 شهرا.

- تقديم وثيقة توضح نشاط العاطل في العمل الحر.

- يجب تقديم وثيقة العمل الحر، والتي تستطيع الحصول عليها عبر البوابة الرسمية لوزارة الموارد والتنمية البشرية بالمملكة العربية السعودية.

- اجتياز اختبار الفحص الائتماني في بنك التنمية الاجتماعية.

- لا بد من استيفاء الذمة المالية خلال عام واحد.

- لا يجب أن يكون المتقدم على قرض العمل الحر مدينا لبنك آخر في السعودية.

- يجب أن تسمح الحالة المادية للعاطل على تسديد أقساط القرض.

- أقصى حد يمكن أن يمنح لقرض العمل الحر هو 60000 ريال سعودي.

- المستفيدين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عاما لن يتم منحهم أكثر من 32000 ريال سعودي.