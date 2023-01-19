تفاصيل الحصول على تأشيرة السعودية مجانا بتذكرة الطيران

تعتزم الخطوط الجوية العربية السعودية، المملوكة للدولة، إطلاق برنامج «تذكرتك تأشيرة» الذي يمكّن المسافرين على متن رحلاتها من دخول أراضي المملكة العربية السعودية، مدة أقصاها 96 ساعة «4 أيام» ويستطيع من خلالها التجول في جميع مناطق المملكة العربية السعودية وأداء العمرة.

الشهراني: تأشيرة لـ4 أيام بتذكرة الخطوط السعودية

وقال عبد الله الشهراني، المتحدث الرسمي للخطوط الجوية السعودية، لوسائل الإعلام السعودية، إن البرنامج المستحدث سيسمح للزائر ارتباط تأشيرته بمرحلة إصدار التذكرة.

وأضاف «الشهراني»: «حينما يقوم المسافر بشراء تذكرة فإنه سيرتبط بسؤال مباشر عن مدى حاجته للتأشيرة، فإذا أجاب بالموافقة سيكمل الإجراء الذي لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق من الموقع ذاته دون الحاجة إلى اللجوء لموقع وزارة الخارجية، للحصول على تأشيرة مثلما هو متبع في بعض الدول».

زيادة الطلب على الرحلات الدولية بـ40 %

وتابع المتحدث الرسمي للخطوط الجوية السعودية: «برنامج تذكرتك تأشيرة سيخلق حالة طلب كبيرة على الرحلات الدولية إلى المملكة العربية السعودية، كما أن هناك استعداد الناقل الجوي في خطته للعام الجاري لزيادة الطلب على الرحلات الدولية بـ40 بالمئة، وأن هناك وجهات جديدة سيعلن عنها في وقت قريب».

وكانت الخطوط السعودية أعلنت في شهر نوفمبر من العام 2022، أنها تستهدف زيادة أسطولها إلى 250 طائرة بحلول العام 2030، بإضافة نحو 100 طائرة، مع تجديد جزء كبير من أسطولها المكون حاليا من نحو 150 طائرة.