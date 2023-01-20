تفاصيل جديدة بشأن تأشيرة دخول السعودية بالمجان للمصريين

قالت مصادر إن برنامج «تذكرتك تأشيرة» جاء بناء على رؤية المملكة العربية السعودية 2023 ووصول عدد الحجيج والمعتمرين متجاوزا 10 ملايين حاج ومعتمر، وهذا يعد دخلا للمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المصريين لديهم الشغف والحب لزيارة بيت الله الحرام.

تأشيرة دخول السعودية بالمجان يتم استخراجها عبر المكاتب المعتمدة

وأضافت المصادر لـ«الوطن»: «تأشيرة دخول السعودية بالمجان يتم استخراجها عبر المكاتب المعتمدة لـ الخطوط الجوية السعودية، وهي الخطوط الرسمية لهذه التأشيرة، والتأشيرة السياحية يتم استخراجها في 3 دقائق وتقوم عليها 5 وزارات بالمملكة العربية السعودية»، مشيرة إلى أنه سيكون في القريب العاجل ضوابط لهذه التأشيرة التي تكون مجانية لمدة 4 أيام.

وتابعت المصادر: «منذ أقل من شهرين تم فتح التأشيرة السعودية السياحية للمصريين لكن كان هناك بعض الضوابط، وهناك عدد كبير من المصريين زاروا المملكة العربية السعودية وأدوا مناسك العمرة».

وأوضحت المصادر أن التأشيرة السياحية للمملكة العربية السعودية مدتها 365 يوما أما تأشيرة الزيارة فهي 3 شهور، مشيرة إلى أن جميع التأشيرات لا تتيح لصاحبها أداء فريضة الحج من خلالها.

الشهراني: استخراج التأشيرة المجانية للسعودية يستغرق 3 دقائق

وكان المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية السعودية، عبد الله الشهراني، كشف عن المدة التي يمكن للشخص أن يستخرج فيها التأشيرة المجانية للمملكة العربية السعودية الفترة المقبلة بحسب وسائل إعلام سعودية، والتي ستكون 3 دقائق فقط حين الوصول إلى المملكة العربية السعودية.