السعودية تعلن حرية التنقل بين الوظائف بعد إلغاء نظام الكفيل

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة العربية السعودية أصدرت قرارها منذ عام بإلغاء نظام «الكفيل» لتحسين العلاقة التعاقدية في سوق العمل، لافتا إلى أنه جرى تطبيق القرار منذ تاريخه، إلى أن تحقق الآن التنقل بين الوظائف بحرية للمقيمين داخل المملكة.

العمالة المصرية في السعودية تقترب من 2.5 مليون

وأوضح «حنفي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية «صدى البلد»، أن العمالة المصرية في السعودية تقترب من 2.5 مليون مصري كانوا يعملون بنظام الكفالة، وتشكل أكبر جالية مصرية في الخارج، مشيرا إلى أن التنقل الوظيفي بين الشركات أصبح ممكنا دون قيود من خلال منصة «قوى» على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشار «حنفي» إلى أن قرارات السفر النهائي ألغيت بعد أن كانت في يد الكفيل، بالإضافة لإلغاء ما كان يسمى ببلاغات الهروب التي كان يضغط بها الكفيل على العامل، وأصبحت الرواتب مرتبطة بنظام إلكتروني يضمن الحفاظ على مواعيد تسليمها للعمال كل شهر بشكل ثابت ومنظم.

إلغاء العمل بنظام الفيزا الحرة

وأضاف «حنفي»، أن المملكة ألغت العمل بنظام الفيزا الحرة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وقطع الطريق على أصحاب الشركات الذين يدفعون رواتب أقل من المتفق عليه رسميا، لافتا إلى أن النظام الجديد وفر فرص عمل أكثر للمصريين برواتب أفضل تليق بالخبرات والمهام المطلوبة.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن العقود الوظيفية بالسعودية أصبحت مسجلة إلكترونيا، والعمالة الفردية مثل عمال المنازل والسائق الخاص أصبح السعودي يتحمل 9600 ريال سنويا على كل عامل يعمل لديه.