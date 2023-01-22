توقيع اتفاقية تعاون لإنشاء سفارة المعرفة في جامعة العلمين الدولية الثلاثاء

يشهد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي؛ رئيس جامعة العلمين الدولية، والأستاذ الدكتور رشدي زهران؛ رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة العلمين الدولية لإنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية داخل جامعة العلمين الدولية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل بالشراع الخامس بمبنى المكتبة الرئيسي.

جامعة العلمين تحتضن السفارة رقم 24 ضمن مشروع السفارات

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية، فإن سفارة المعرفة بجامعة العلمين الدولية هي السفارة رقم 24 ضمن مشروع سفارات المعرفة، والأولى التي يجرى إنشائها داخل جامعة أهلية بمصر.

ما هو مشروع سفارات المعرفة داخل الجامعات المصرية؟

وكانت مكتبة الإسكندرية قد أطلقت مشروع سفارات المعرفة داخل الجامعات المصرية بجميع المحافظات عام 2014، لتتمكن من تخطي البعد الجغرافي، وتقديم خدماتها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من الباحثين، والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، ومختلف رواد الحرم الجامعي.

ويعد المشروع نافذة تعين الباحث والدارس علي الاطلاع على ما تحويه المكتبة من كتب ودوريات علمية ودراسات، وفي الوقت نفسه يتابع عن كثب ما يجري فيها من أنشطة وفعاليات من خلال التقنيات الحديثة.