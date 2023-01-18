مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحيل عمار الشريعي: أنتج موسيقى عظيمة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «10 سنوات على رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي»، حيث أنتج موسيقى عظيمة.

وقال أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية: «نعتز بالفن المصري والثقافة المصرية، الفنانون المصريون يلعبون دورا كبيرا جدا في حياتنا الثقافية، هم من يعبرون عن روح المجتمع المصري، ومن أهم الفنانين في مصر هو الراحل عمار الشريعي».

رئيس مكتبة الإسكندرية: مسيرة الشريعي ضخمة جدا

وأضاف رئيس مكتبة الإسكندرية: «مسيرة الشريعي ضخمة جدا عبر فترة طويلة من الزمن، أنتج موسيقى عظيمة وترك تراثا ضخما جدا وعلم كثيرون ولحّن لفنانين كبا وكثر ولحّن معظم تترات المسلسلات المصرية الهامة في تاريخ الدراما المصرية، وهو الوجه الآخر لطه حسين».

«زايد»: طه حسين أسهم بشكل كبير جدا في مجال الأدب

وتابع رئيس مكتبة الإسكندرية: «إذا كان طه حسين أسهم بشكل كبير جدا في مجال الأدب والنقد الأدبي، فإن عمار الشريعي أسهم بشكل كبير في عالم الموسيقى، جاء الاثنان من نفس المكان، ولديهما نفس المشكلة فيما يتصل بالبصر، وقدما لنا إنتاجا كبيرًا جدا وكان من المهم في مكتبة الإسكندرية أن نحتفل به».