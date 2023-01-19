مدير مكتبة الإسكندرية ينعى الدكتور «شبل بدران» عضو «الأعلى للثقافة»

نعى الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور شبل بدران أستاذ ورئيس قسم أصول التربية وعميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية سابقا، وعضو لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة، الذي وافته المنية اليوم.

إسهامات متميزة في مجال العلوم التربوية

وأشاد «زايد» بإسهامات الفقيد العلمية المتميزة في مجال التربية والعلوم التربوية، بالإضافة إلى جهوده في تعليم عدد كبير من الطلاب في مصر والعالم العربي، وإسهاماته في مجال الثقافة بشكل عام.

وأضاف في بيان أن مكتبة الإسكندرية ستفتقد وجوده لأنه كان دائم الحضور في المؤتمرات والفاعليات المختلفة، وآخرها إدارته لجلسة في مؤتمر المجتمع المدني الذي عُقد منذ نحو شهر بالمكتبة.

معلومات عن الدكتور شبل بدران

الدكتور شبل بدران من مواليد يوليو 1950 حاصل على ليسانس آداب وتربية شعبة فلسفة واجتماع، كلية التربية ـ جامعة الإسكندرية، في مايو 1973م ـ بتقدير عام جيد جداً، وحصل على دبلوم خاص في التربية، بجامعة المنصورة، سبتمبر 1975 م بتقدير عام جيد، وماجستير في التربية «أصول التربية» كلية التربية ـ جامعة طنطا، فبراير 1979م بتقدير جيد جدا، ودكتوراه الفلسفة في التربية بجامعة طنطا 1982م.

تدرج في وظائفه من مدرس فلسفة واجتماع بوزارة التربية والتعليم اعتباراً من عام 1973 ـ 1980، ومدرس مساعد بقسم أصول التربية بكلية التربية ـ جامعة طنطا اعتباراً من 27/1/1980، ومدرس بقسم أصول التربية بكلية التربية ـ جامعة طنطا من 24/11/1982.

واستاذ مساعد بقسم أصول التربية بجامعة طنطا اعتباراً من 29/7/1987، وأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية بطنطا من 25/8/1992 ـ 20/5/1995، وأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة الإسكندرية من 21/5/1995.