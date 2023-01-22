«أزهري» بعد استطلاع هلال شهر رجب 1444: بداية نفحات رمضان تبدأ الليلة

استطلعت دار الإفتاء المصرية منذ دقائق، هلال شهر رجب 1444، بعد غروب شمس اليوم، التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هجريًّا، والموافق 22 يناير 2023، وذلك بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

هلال شهر رجب 1444

وبعد استطلاع هلال شهر رجب 1444، قالت دار الإفتاء في بيانها: «قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا».

ومع هلال شهر رجب 1444، أكدت «الافتاء» أن يوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023 هو أول أيام شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

استطلاع هلال شهر رجب 1444

وقال الدكتور هاني تمام استاذ الفقة بجامعة الأزهر،عقب استطلاع هلال شهر رجب 1444، إن بداية النفحات ومقدمات رمضان تبدأ من الليلة، إذ سُمي شهر رجب بهذا الاسم؛ لأنّه كان يُرجَّبُ؛ أي: يُعظَّمُ عند العرب، ولشهر رجب أسماء عدة تدل على شرفه وقدره العالي، ومن أسمائه رجب الأصب: لأن الرحمة تصب فيه صبًّا.

وتابع «تمام» عبر صفحته على «فيسبوك» قائلا، عن ابن عمر رضي الله عنه قال، خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء: (ليلة الجمعة و أول ليلة من رجب و ليلة النصف من شعبان وليلتا العيد) ( شعب الإيمان للبيهقي)

وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه: (الأم) : وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان.

ومما يدل على فضل شهر رجب ما جاء عن سيدنا أُسَامَة بْن زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ» (سنن النسائي) فالناس يغفلون عن شعبان لوقوعه بين رجب ورمضان وهذا يدل على قدر رجب وشرفه وفضله ووجاهته.