الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم: «اقترب شهر الخير.. اللهم بلغنا رمضان»

تستطلع دار الإفتاء اليوم هلال شهر رجب 1444 عقب غروب شمس اليوم الأحد، عن طريق لجانها الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء نتيجة استطلاع هلال شهر رجب 1444، عبر الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنها يوم الأحد 22 يناير 2023، تستطلع هلال شهر رجب 1444: «اقترب شهر الخير.. اللهم بلغنا رمضان».

استطلاع هلال شهر رجب 1444

وأضافت دار الإفتاء المصرية أنه سيتبقى أيام قليلة تفصلنا عن شهر الصيام شهر رمضان المبارك، وتعتمد دار الإفتاء على لجان شرعية لاستطلاع هلال شهر رجب أو الرؤية الشرعية من خلال متخصصين من رجال الأزهر والأوقاف والفلك، وتتم عملية استطلاع الهلال في أماكن مختارة من الهيئة العامة للمساحة المصريَّة ومعهد الأرصاد، بحيث تكون صالحة للرؤية وخالية من أي معوقات للرؤية مثل الأتربة وغيره.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجب على أهل كل بلد متابعة إمامهم في رؤية الهلال من عدمها، كشرط إمكان الرؤية بالحساب الفلكي، موضحة أن منهجها يتمثل في أن الرؤية تكون لجميع الشهور، من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

5 حلات لنزول القمر عند رؤية الهلال

وبخلاف استطلاع هلال شهر رجب 1444، أكدت دار الإفتاء، أن هناك 5 حالات لنزول القمر، أولها أن يغرب قبل غروب الشمس، أو أن يغرب مع غروب الشمس، أو أن يغرب بعد غروب الشمس وقبل الاجتماع بالشمس في كبد السماء، وفي هذه الأحوال لا يمكن اعتماد الشهر؛ لأن الشهر لم يولد شرعًا، أو أن ينزل القمر بعد الشمس ولكن قبل مضي 15 ساعة و40 دقيقة من الاجتماع والافتراق بين الشمس والقمر، أو أن يغيب القمر بعد غروب الشمس، بشرط أن يكون هذا المغيب بعد 15 ساعة و40 دقيقة أو أكثر من افتراق الشمس مع القمر، فإننا نثبت إذا ما رؤى الهلال حينئذٍ ولادة الشهر.