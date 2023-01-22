تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2023 بعد استطلاع الإفتاء «هلال رجب»

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب، اليوم، لتحديد موعد حلوله وعدد أيامه، وهو ما ينتظره المسلمون لحساب الأيام المتبقية على شهر رمضان المبارك.

متي موعد شهر رمضان 2023؟

ومن المقرر استطلاع دار الإفتاء رؤية هلال شهر رجب الفضيل اليوم الأحد 29 من جمادى الآخرة 1444 هجريا، ما يُمكن المسلمون من معرفة موعد شهر رمضان 2023 وعدد الأيام المتبقية، والتي تناهز الشهرين أو 60 يوما تقريبا، ويستغل المسلمون هذه الأيام المباركة للتقرب والدعاء إلى الله عز وجل.

ووفقا لدار الإفتاء يظل الهلال الجديد لشهر رجب في سماء مكة المكرمة لمدة 44 دقيقة وفي القاهرة لمدة 43 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي باقي المحافظات يبقى هلال رجب في سمائها لمدة تتراوح بين 42 و45 دقيقة، وذلك وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية.

وعن موعد شهر رمضان 2023، وفقا للحسابات الفلكية لمعهد البحوث الفلكية، من المفترض أن تكون غرة شهر رمضان 2023 يوم الخميس 23 مارس وينتهي يوم الجمعة 21 إبريل 2023.

استطلاع هلال الشهر الفضيل

ويولد هلال شهر رمضان المبارك بعد حدوث الاقتران يوم الأربعاء 22 مارس 2023 في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء، وفق بيان معهد البحوث الفلكية، ومن المفترض أن تقوم دار الإفتاء المصرية بالإعلان عن موعد شهر رمضان المبارك بعد استطلاع هلال الشهر الكريم يوم 29 من شهر شعبان الهجري.