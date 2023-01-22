«الإفتاء» تعلن غدا الإثنين أول أيام شهر رجب

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلالَ شهرِ رجب لعام 1444، بعد غروب شمس اليوم الأحد، التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هجريًّا، الموافق 22 يناير 2023 بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقالت الإفتاء في بيان لها: «قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا».

أول أيام شهر رجب

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023 هو أول أيام شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

تهنئة للرئيس السيسي

وتقدم المفتي بهذه المناسبةِ الكريمةِ بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيا له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان.

ودعا اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.