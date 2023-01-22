أميرة فتحي وعادل الفار يقدمان واجب العزاء لـ أحمد هارون في والدته

قدم الفنان عادل الفار، والفنانة أميرة فتحي، العزاء في والدة الفنان أحمد هارون، المقام بمسجد عمر مكرم، في منطقة وسط البلد، بينما كان أول الحاضرين المطرب فارس، الذي حرص تواجد منذ بدء العزاء.

تفاصيل وفاة أحمد هارون

ورحلت عن عالمنا والدة أحمد هارون، يوم الأربعاء الماضي، حسبما أعلن عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أمي، الرجاء الدعاء لها».

وفي سياق آخر، يغيب الفنان أحمد هارون، عن الفن منذ فترة، حيث كانت آخر أعماله فيلم «قلب أسود» عام 2018، وشارك في بطولته بسمة الغيطاني، نهال عنبر، مراد فكري صادق، شيما الحاج، حسن عبد الفتاح، نادية العراقية، مصطفى عامر، شيماء الصياد، أشرف طلبة، رحب رسمي.