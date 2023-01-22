بدء عزاء والدة الفنان أحمد هارون.. وفارس أول الحضور

بدأ عزاء والدة الفنان أحمد هارون، بمسجد عمر مكرم، منذ قليل، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وحرص المطرب فارس، على التواجد في وقتٍ مبكر، حيث يُعد من أوائل الفنانين الذين قدموا واجب العزاء للفنان أحمد هارون في وفاة والدته، وقدم له الدعم والمساندة في هذا المصاب الأليم.

ورحلت عن عالمنا والدة أحمد هارون، الأربعاء الماضي، حسبما أعلن عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أمي، الرجاء الدعاء لها».

وفي سياق آخر يغيب الفنان أحمد هارون، عن الفن منذ فترة، حيث كانت اخر اعماله فيلم «قلب أسود» عام 2018، وشاركه في بطولته بسمة الغيطاني، نهال عنبر، مراد فكري صادق، شيما الحاج، حسن عبد الفتاح، نادية العراقية، مصطفى عامر، شيماء الصياد، أشرف طلبة، رحب رسمي.