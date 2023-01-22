«الأمن الإنساني» مظلة رعاية مجتمعية لضبط الأسواق ودعم المواطنين فى المحافظات

تمثل مبادرة «كلنا واحد» علامة مضيئة فى سجل الشرطة فى العمل الإنسانى، إذ جاءت تلبية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمؤسسات الدولة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة احتكار الأسعار، بالإضافة إلى الدور الكبير لرجال الشرطة فى حفظ الأمن والاستقرار الداخلى للبلاد وحماية أرواح المواطنين، فهؤلاء الرجال يواصلون الليل بالنهار من أجل أمن الوطن واستقراره.

وتحرص وزارة الداخلية دائماً على مد جسور التواصل الاجتماعى مع كافة أطياف الشعب من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات، ومنذ أيام قررت وزارة الداخلية مد مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية شهر يناير الجارى لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية والأدوات الكهربائية والمنزلية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% كان آخرها المرحلة الــ23 بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية بمشاركة 993 فرعاً من كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ «أمان» التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

وفى منافذ المبادرة تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% و60%، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين وتكفل الحصول عليها فى أى وقت وعلى مدار الساعة.

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذلك التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحمّلة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

«الشرقاوى»: مبادرات «الداخلية» ساهمت فى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً

وقال اللواء رأفت الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إن المبادرات المجتمعية التى تنفذها وزارتا الداخلية والتموين وغيرها من منافذ ثابتة ومتنقلة لعرض السلع المخفضة للمواطنين أجبرت التجار الجشعين على التراجع وخفض الأسعار، وأضاف فى حديثه لـ«الوطن» أن مبادرات الداخلية تركز على تحقيق الأمن الإنسانى والمجتمعى.

ووفق حديث «الشرقاوى» فإن الأزمات العالمية المتوالية التى بدأت بجائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمى وتلاها ارتفاع غير مسبوق فى سعر الدولار ترتب عليها ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية فى جميع أنحاء العالم، بما فيها الدول الأوروبية، بل وعدم توافرها فى هذه القارة العجوز، لكن المجتمع المصرى لم تختف فيه سلعة، وهناك مخزون يكفى البلاد ما لا يقل عن 6 أشهر قادمة، حسبما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أن وزارة الداخلية ما زالت تمارس مهام جديدة فى جميع المجالات وتركز على الأمن الإنسانى والمجتمعى، وهو دور جديد للشرطة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة، ولذلك أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار المبادرة رقم 23 من «كلنا واحد»، التى بدأت من أول سبتمبر 2022.

وأضاف «الشرقاوى» أن وزارة الداخلية تستكمل جهدها المبذول والدائم والمستمر لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة احتكار الأسعار، وهو ما كان له أثر كبير فى مواصلة الليل بالنهار من قبَل أعضاء الحكومة للتصدى لهذا الجشع بإجراءات صارمة وفورية تردع من تسول له نفسه أن يسلك هذا النهج المخزى على حساب المواطنين، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلف مساعديه باستمرار جهود أجهزة الوزارة لحماية المواطنين من استغلال بعض تجار السلع الغذائية وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق بإخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتابع «الشرقاوى» قائلاً إن جهود «الداخلية» أسهمت فى تنمية الحس المجتمعى لدى شركات المواد الغذائية الكبرى للمشاركة فى مبادرة «كلنا واحد» بجميع السلع الغذائية التى تلبى احتياجات المواطنين وتمنع احتكار أو حجب السلع واستهداف مخازن التجار الذين يُشتهر عنهم تخزين السلع الغذائية بقصد التربح، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها وصدور أحكام قضائية سريعة ورادعة ضد التجار الذين يتم ضبطهم حال حجب السلع الغذائية بمخازنهم لردع باقى التجار واتخاذ الإجراءات الفورية لمصادرة السلع التى يتم ضبطها فى مخازن التجار.

الدور المجتمعى لوزارة الداخلية

انطلقت مبادرة «كلنا واحد» فى 30 يونيو 2018 للتخفيف عن المواطنين

مد المبادرة 30 يوماً حتى نهاية يناير الجارى

توفر مستلزمات الأسرة من «سلع غذائية وغير غذائية» بجودة عالية

تقدم أسعاراً مخفضة وخصومات تصل إلى 60% بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

تشمل عدداً من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى 993 فرعاً

يتم التنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية

تم الدفع بـ25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة