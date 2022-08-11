«التدريب على العلاقات الإنسانية».. كتاب جديد للمركز القومي للترجمة

أصدر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الطبعة العربية من كتاب «التدريب على العلاقات الإنسانية: نظرية التدريب وتطبيقها على العزب والأزواج والأبناء»، تأليف يوسي ليفيس وإلين كوكس، وترجمة منال زكريا‎.

ويعد الكتاب دليًلا ذكيًا ومصدرًا مهمًا لمن يسعون إلى إثراء فهمهم حول التدريب على العلاقات، إذ يتجه التدريب تدريجيًا نحو مناطق جديدة من التطبيق، ويعد الوضوح والإمكانية، هما المطلبان الأكثر إلحاحًا من المدربين والعملاء.

كتاب التدريب على العلاقات

ووفقا للمؤلف، يمدنا التدريب على العلاقات بدليل شامل حول الكيفية التي يمكن عن طريقها إنجاح العلاقة وتعزيزها عبر ثلاثة سياقات أساسية وهي «مساعدة العزاب على إقامة علاقات آمنة ومستقرة، ومساعدة الأزواج الباحثين عن تعزيز علاقاتهم، ومساعدة الوالدين الراغبين في تحسين علاقاتهم بأطفالهم».

ويطرح الكتاب الجديد كيفية تطبيق منهجية التدريب، في مقابل تقديم منهجية الإرشاد أو منهجية العلاج النفسي لمساعدة الناس وهم يعبرون عن الحاجة الإنسانية الأساسية للاتصال من خلال سعي وتطوير العلاقات الإنسانية مع الآخرين والحفاظ عليها.‎

فصول الكتاب

ويأتي الكتاب في 307 صفحات من القطع الكبير و10 فصول بعناوين: «العمل نحو الارتقاء الشخصي في التدريب على العلاقات الإنسانية - العمل على تحقيق الأهداف - المداخل النفسية للتدريب على العلاقات الإنسانية - ممارسة التدريب على العلاقات الإنسانية - تدريب العزاب من أجل علاقات إنسانية ناجحة - تدريب الأزواج - تدريب الوالدين - قضايا مهنية وأخلاقية وأخيرًا خلاصة عامة».

‎يذكر أن يوسي ليفيس مدرب على العلاقات وحاصل على درجة الدكتوراه في التدريب وأيضًا المؤسس والرئيس التنفيذي لـ المؤسسة الدولية للارتقاء ومعهد التنمية الاجتماعية‎، أما إلين كوكس، فهي محاضر رئيسي ومسئولة عن برامج في المركز الدولي للتدريب وإعداد القادة في جامعة أوكسفورد.