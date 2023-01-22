«الزراعة»: إقبال كبير على المنافذ المتنقلة لبيع السلع في المنوفية

أكد المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن منافذ البيع المتنقلة، انطلقت اليوم في جميع المراكز والمدن وبدأت اليوم في مدينة شبين الكوم، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن التخفيضات تصل إلى 40% مقارنة بالأسعار في الأسواق.

22 سيارة لبيع السلع الغذائية في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في المنوفية، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، أن السيارات المتنقلة عددها 22 سيارة، ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، مؤكدا أن المنافذ متوفر بها اللحوم والدواجن والأسماك والألبان، والمنتجات غذائية، والخضروات، والفواكه، والبيض والعسل، مشيرا إلى أن كل المواد الغذائية متوفرة في المنافذ.

توفر اللحوم والأسماك في المنافذ المتنقلة بالمنوفية

وأوضح، أن مبادرة بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في سيارات متنقلة تجوب شوارع ومدن المحافظة، وتستمر حتى شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن محافظ المنوفية ومستشار وزير الزراعة أطلقوا المبادرة في المنوفية اليوم بحضور عدد كبير من قيادات المحافظة.

وأشار إلى أن المنافذ المتنقلة التي انطلقت اليوم شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين في مدينة شبين الكوم، ومن المتوقع أن يستمر الإقبال الكبير في إطار خطة الدولة لمحاربة جشع التجار وغلاء الأسعار وتوفير السلع بأسعار مخفضة بجانب المنافذ الثابتة التابعة لوزارة الزراعة المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظة.