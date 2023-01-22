إطلاق 22 منفذا متنقلا لبيع السلع الغذائية في المنوفية بأسعار مخفضة

استقبل، اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، في إطار التنسيق الدائم لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، لتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك في ضوء جهود الدولة المكثفة لمحاربة جشع التجار وغلاء الأسعار.

محافظ المنوفية يتفقد المنافذ المتنقلة

وعقب الاستقبال، تفقد محافظ المنوفية ومستشار وزير الزراعة اصطفاف 22 سيارة محملة بالسلع الإستراتيجية والمواد الغذائية، ضمن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» والتي أطلقتها وزارة الزراعة لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وحرص المحافظ على الاطلاع على كل المنتجات التي تشملها المبادرة، والتي تضم منتجات غذائية، ولحوم ومنتجاتها، وخضروات، وفواكه، ودواجن، وأسماك، وألبان، وعسل، وبيض، وغيرها من السلع، مشيداً بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

إقامة مزيد من الشوادر

وأكد المحافظ، ضرورة استمرار عرض تلك المنتجات حتى نهاية شهر رمضان، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع وزارة الزراعة في التوسع لإقامة المزيد من المنافذ والشوادر لضمان تلبية متطلبات واحتياجات الأهالي، مشدداً على وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع مديرية التموين لتشديد الرقابة الصارمة علي كافة الشوادر والمعارض للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع المعروضة.

وأوضح مستشار وزير الزراعة، أن كل قطاعات الوزارة الإنتاجية تشارك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتوفير السلع بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 20 إلى 40%، وذلك من خلال توفير المنتجات من المزارع إلى المستهلك مباشرة، مشيراً الى أن إجمالي عدد المنافذ علي مستوى الجمهورية 243 منفذا ثابتا، و32 منفذا متحركا، بينها 11 منفذا بنطاق مراكز ومدن محافظة المنوفية.

وذكر، أن الوزارة بصدد إقامة أكبر معرض لبيع السلع الغذائية بالمتحف الزراعي المصري مطلع شهر فبراير المقبل، هذا وتجوب سيارات منافذ بيع السلع أحياء شرق وغرب شبين الكوم وشهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين.