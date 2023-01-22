ضبط طالبة ثانوي دخلت امتحان الإعدادية بدلا من شقيقتها في المنوفية

رصدت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، حالة مخالفة واحدة بإدارة الباجور التعليمية، تضمنت قيام طالبة بالصف الثاني الثانوي بحضور امتحان اللغة الإنجليزية بدلاً من شقيقتها بلجنة الشهيد أحمد عمر أبو المجد الإعدادية بكفر الخضرة، وتم تحرير محضر إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، انتظام امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري بكل الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة الطلاب.

امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية

وأدى، اليوم الأحد، طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة الإنجليزية بكل الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ399 لجنة، وبدأت الامتحانات في مواعيدها المقررة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الحاضرين 81 ألفا و812 طالبا، وغياب 698 طالبا، بنسبة حضور 99.2%، وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة.

طلاب الأول الثاني يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

في سياق آخر، أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوى الإمتحانات في مادة اللغة الأجنبية الأولى في الفترة الأولى، بإجمالي حضور 39 ألفا و271 طالبا وطالبة، وغياب 194 طالبا، بنسبة حضور 99,99%.

وأكد محافظ المنوفية، أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.