محمد الباز للمواطنين: «بلاش تنشروا الشائعات لأن ده شير في الشر مش الخير»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن تقرير حركة الشائعات الصادر عن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يؤكد أننا كمصريين مقصرون في حق بلدنا.

الإعلامي ينصح المواطنين: بلاش تبقى مصدر لطاقة سلبية

وأضاف الباز، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «لما تلاقي البلد في مشكلة أو أزمة دورك تدعم وتساند، فمتعليش الوحش وتقلل من الحلو، عشان متبقاش مصدر لطاقة سلبية تخلي الناس تستسلم».

تطور للشائعات

ولفت محمد الباز، إلى أنه طبقا للبيان نرى أن هناك تطورا للشائعات من 2014 لـ 2022، منوها بأن مطلقي الشائعات ركزوا على الاقتصاد والتموين والصحة والتعليم، فكان تركيز الشائعات على الاقتصاد بنسبة 23.6%، والتموين 21.3%، والتعليم 19.1% والصحة 11%.

مطلق الشائعات يستهدف إحداث حالة من التوتر

وأكد أن مُطلق الشائعة يستهدف إشعال حالة من التوتر والقلق في البلد ويصدر شحنة سلبية للمواطنين، متابعا: «عندنا طرفين الأول خصم للبلد وده معروف هو مين، والطرف الثاني شخص مش فاهم».

وأردف الباز: «مشكلة الناس في مصر إنها بتصدق اللى بتسمعه أكتر من اللى بتشوفه بعينها، ولو فكرنا بدماغنا في كل شائعة بيتم نشرها ممكن نوفر جهد ووقت كبير.. بلاش تنشر الشائعات لأن ده شير في الشر مش في الخير».