«إعلام الوزراء» لـ محمد الباز: تطور التكنولوجيا ساعد على انتشار الشائعات

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن تقرير حركة الشائعات يصدر بشكل سنوي، ومن خلاله يتم قياس كل ما تم رصده من شائعات بشكل علمي ومنهجي.

تزايد معدل الشائعات الخاصة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة النهار، أن التقرير هذا العام يتميز بأنه يرصد فترة 9 سنوات، وهذه فترة طويلة من خلال تحليلها نستطيع الخروج بنتائج جيدة؛ أبرزها أن هناك تزايدا لمعدل الشائعات الخاصة بالاقتصاد المصري، وهذا جاء نتيجة مرور الدولة بأزمة اقتصادية سببها ليس داخليا ولكن عالمي.

تطور التكنولوجيا

وأكدت نعايم، أن هناك وعيا كبيرا لدى المصريين، وهذا يظهر بشكل كبير من خلال التحليل الأخير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وتابعت: «مع تطور التكنولوجيا ومرورنا بأزمات نجد أن هناك جماعات تقوم بشكل ممنهج ببث شائعات عديدة، ومع تطور التكنولوجيا أصبحت الشائعات أكثر تعقيدا من سابقتها».

أرض خصبة لانتشار الشائعات

وأشارت إلى أن السوشيال ميديا أرض خصبة لانتشار الشائعات والمصدر الرئيسي لها، مشددة على أنه يجب وقف نشر أي معلومات مجهولة المصدر وتداول المعلومات المغلوطة.

وأوضحت أن هناك تنسيقا مع جميع الجهات المعنية في الدولة للتصدي للصفحات التي تروج للشائعات، مشددة على أنه لا بد أن يكون هناك تدفق للمعلومات من الجهات المختصة بشكل مستمرة للحد من انتشار الشائعات.