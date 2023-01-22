خبير شؤون دولية لـ يوسف الحسيني: إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر

قال الدكتور أحمد سيد، خبير الشؤون الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن مصر وإيطاليا تربطهما شراكة تجارية واقتصادية وثقافية وأمنية بحكم الجغرافيا والمصلحة والتحديات المشتركة التي تدفع البلدين لتطوير العلاقات، لافتا إلى أن إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر وحجم التبادل بين البلدلين 5 مليارات دولار، والقاهرة تعد واجهة متميزة لشركاء البحر المتوسط في التعافي الاقتصادي.

تحديات اقتصادية عالمية

وأوضح «سيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن الدول الأوروبية تعاني من تحديات اقتصادية عالمية تجبرها على الاتجاه للاقتصاد المصري الأقرب والأنسب لها، مضيفا أن تحديات الهجرة غير الشرعية والإرهاب من أكثر القضايا محل النقاش والدراسة بين مصر وإيطاليا، خاصة وأن الجانب الإيطالي أشاد بجهود مصر في هذه القضايا خلال لقاء وزير الخارجية الإيطالي بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

وأشار الدكتور أحمد سيد إلى أن دور مصر الرائد له أهمية كبرى في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، في ظل وجود مصالح مشتركة بين مصر وإيطاليا ومختلف الدول الأوروبية، متابعا: «زيارة وزير الخارجية الإيطالي لمصر مهمة وجاءت في توقيت مناسب في ظل تطور الملف الليبي أيضا، فهناك توافق مصري ليبي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في الداخل الليبي».